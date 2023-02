Frazzanò – Il Consiglio Comunale di Frazzanò, riunitosi in Sessione straordinaria Venerdì 3 Febbraio, ha confermato come Segretaria Comunale l’Avv. Laura Reitano, che ricoprirà la sua funzione in forma associata con il Comune di Raccuja.

E’ stato attuato dal civico concesso uno Schema di Convenzione, approvato all’unanimità dai 7 Consiglieri presenti (6 di maggioranza e 1 di minoranza) sui 10 componenti effettivi, per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale; il paese di Raccuja sarà il Comune capofila della convenzione, avendo una popolazione maggiore rispetto al Comune di Frazzanò.

Nel contempo il Consiglio Comunale frazzanese ha revocato la Deliberazione n. 19 del 12 Agosto 2022, avente ad oggetto l’approvazione di uno Schema di Convenzione, che comprendeva anche il Comune di Ucria per il servizio di Segreteria Comunale; la Segretaria Laura Reitano espleterà il suo ruolo adesso in 2 Comuni, quelli di Raccuja e Frazzanò.

I Consiglieri Comunali hanno anche applicato il PAESC (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima); la proposta in questione è stata illustrata dal Sindaco Gino Di Pane, il quale ha messo in evidenza che l’approvazione serve, per l’ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dell’Unione Europea. Il PAESC punta all’efficientamento e al risparmio energetico, e questo Piano prevede l’energy manager, una figura che deve occuparsi a perseguire l’obiettivo del risparmio di energia.