Ucria – Si è tenuta Venerdì 3 Febbraio, presso il Circolo Monte Castello di Ucria, la presentazione del presidio Slow Food “Patata di Montagna dei Nebrodi”, alla presenza delle istituzioni locali, dei referenti delle comunità culinarie e dei produttori.

Hanno partecipato all’apertura del nuovo presidio Slow Food i Sindaci promotori dell’iniziativa: Vincenzo Crisà, Sindaco di Ucria, Antonio Stroscio, Sindaco di Floresta e Ivan Martella, Sindaco di Raccuja; la presentazione della “Patata di Montagna dei Nebrodi”, con gli interventi coordinati da Salvatore Granata, è stata affidata al Dott. Enzo Pruiti, portavoce della comunità Slow Food “Terramare Nebrodi“.

Il “padrone di casa” primo cittadino di Ucria Vincenzo Crisà ha affermato: “Questa è un’occasione importante per tutto il nostro territorio. I miei ringraziamenti sono rivolti a Stefano Lembo e ad Enzo Pruiti, che sono stati i promotori della “Patata di Montagna dei Nebrodi“. Noi Sindaci siamo uniti per condividere questo riconoscimento fondamentale, per tutto il nostro territorio. La presentazione di questo presidio rappresenta un volano di crescita per noi tutti e può essere l’inizio di un percorso insieme. Noi ci saremo come istituzioni e dal punto di vista economico sosterremo i produttori locali. Noi facciamo rete e continueremo a farla, a fianco dei nostri produttori e del territorio”.

“Il riconoscimento del presidio della “Patata di Montagna dei Nebrodi” è un premio alla volontà delle nostre Amministrazioni, che cercano sempre di sponsorizzare il territorio nebroideo – dichiara il Sindaco di Floresta Antonio Stroscio -. E’ un segnale importante che diamo per promuovere i nostri prodotti tipici (già valorizzati con manifestazioni quali “Ottobrando” e la “Sagra del Fungo“), che adesso vengono maggiormente tutelati con questo presidio. Abbiamo colto al volo la proposta del presidio Slow Food, sono veramente felice del risultato ottenuto in breve tempo e voglio rimarcare l’unione tra i nostri 3 Comuni; il nostro obiettivo è tutelare il territorio dei Nebrodi e sono convinto che facendo rete e uniti possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Molto soddisfatto della presentazione del presidio anche il Sindaco di Raccuja Ivan Martella, il quale ha spiegato che ormai fare rete è la strada giusta per il futuro. “Siamo 3 piccoli Comuni, – conclude il suo intervento Martella – che vogliamo ripartire dall’agricoltura con questa iniziativa, che rappresenta un presidio del nostro territorio. Ci sono due possibilità che abbiamo: preservare il territorio e creare delle opportunità di sviluppo per i nostri operatori, soprattutto nel settore agricolo. Abbiamo tracciato una strada che le nostre 3 comunità continueranno a seguire, per promuovere e valorizzare il proprio territorio”.

Enzo Pruiti ha messo in evidenza come il presidio della “Patata di Montagna dei Nebrodi”, rispetto agli altri già sviluppati, sia stato portato avanti come proposta dai Sindaci del territorio, che si sono impegnati per la sua attuazione. E’ stato poi dato spazio alle voci dei presidi, con gli interventi dei referenti degli altri presidi dei Nebrodi; sono intervenuti, tra gli altri, Isabella Catalano, in rappresentanza del presidio della Pasta Reale di Tortorici, la Dott.ssa Vittoria Piccolo, come rappresentante del presidio dell’Olio minuta, Stefano Lembo, del presidio del fagiolo Carrazzo e soprattutto della “Patata di Montagna dei Nebrodi“, e l’Avv. Giuseppe Mormino, portavoce e referente Slow Food del presidio della “Patata di Montagna dei Nebrodi“, il quale ha sottolineato come l’idea di questo presidio sia quella di tutelare maggiormente i territori e ha spiegato come ci sia l’esigenza di tutelare il prodotto e i produttori, aumentando la visibilità e tutelandone le caratteristiche e le peculiarità.

Poi hanno preso la parola anche il Prof. Francesco Sottile, del Consiglio di amministrazione Slow Food, il quale ha presentato il libro “Dalla parte della natura”, e il Prof. Raimondo, che ha evidenziato la biodiversità naturale e culturale come elementi fondamentali per la crescita della comunità dei Nebrodi.