Tantissima soddisfazione e tanti riconoscimenti per la Polisportiva P.A.M.A. Archery di Milazzo, nel Campionato Regionale Indoor 18mt, svoltosi a Erice.

Nella specialità Compound e Arco Nudo, ha reso colmo il bottino, conquistando tutte e tre le medaglie. Nel Compound Senior Maschile medaglia d’oro per Roberto Sottile, bronzo per Stefano Caravello e un ottimo quarto posto per Giuseppe Sframeli.

Nel Compound Master Maschile, invece, medaglia d’argento per Mauro Quintano, bronzo per Benedetto Visalli e quinto posto per Mike Palumbo.

Sempre nel Compound ma Junior maschile, medaglia d’oro per Rosario Sidoti e quarto posto per Diego Giunta. Un’altra medaglia d’oro è arrivata da Sophia Sframeli e una d’argento per Chiara Bertino nella categoria Compound Allieve Femminile.

Nell’arco Nudo Senior Femminile, la medaglia di bronzo se l’è aggiudicata Adriana Marco.

Medaglie d’oro anche per la competizione a squadre, una nel Compound Senior Maschile (Sottile, Caravello, Sframeli) e un’altra nel Compound Master Maschile (Quintano, Visalli, Palumbo).

Assoluti individuali Compound Maschile podio tutto P.A.M.A. con medaglia d’oro per Stefano Caravello, argento per Mauro Quintano e bronzo per Rosario Sidoti che ha battuto nello scontro per il terzo e quarto posto Giuseppe Sframeli, anche lui della società mamertina. Gradino più alto anche per gli Assoluti a squadre Compound, dove a vincere la medaglia d’oro è sono stati Quintano, Sidoti e Sottile.

Infine, ottimo piazzamento per Claudio Barbaro, alla sua prima competizione regionale.

“Ci fa enormemente piacere che la nostra società, con i suoi quotidiani sforzi e sacrifici, raccolga soddisfazioni anche a livello regionale” – ha affermato la presidentessa Cinzia Mandanici -, è anche un modo con cui ci sentiamo di ripagare la fiducia accordataci dai nostri tesserati, dalle famiglie dei nostri atleti più giovani e dalle istituzioni che ci permettono di portare avanti questo meraviglioso sport nella città di Milazzo.”