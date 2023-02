Per festeggiare la Giornata dei calzini spaiati e affrontare il tema della diversità le insegnanti dell’infanzia, dell’Istituto Comprensivo Enzo Drago plesso Principe di Piemonte, hanno scelto di proporre ai bambini varie letture come:” La lavatrice dispettosa”, ” La storia dei calzini spaiati” e anche la lettura del testo “Elmer l’elefante variopinto”. Un elefante che si accorge di essere multicolore in un mondo di elefanti grigi.

La lettura di tutti questi libri ha dato spunto ad una serie di attività che hanno toccato tutti i campi di esperienza aiutando i bambini a cogliere la bellezza della diversità come unicità di ciascuno e perciò risorsa da condividere con gli altri. Il percorso ha sostenuto la voglia di conoscere e di sviluppare un atteggiamento di valorizzazione delle differenze, come fondamento della più complessa capacità di cambiare prospettiva e di mettersi nei panni dell’altro.

I bambini e le maestre si sono messi in cerchio e, mostrando a tutti i propri calzini spaiati, hanno spiegato quanta bellezza c’è nella diversità. Si è dato vita alla lettura dei testi. I bambini hanno conversato e riflettuto, drammatizzato, e hanno rielaborato graficamente le storie. Hanno realizzato attività di prescrittira, imparato e ripetuto la filastrocca dei calzini spaiati.

È stata un’attività all’insegna del divertimento…I bambini, infatti, hanno ballato la danza e la ballata dei calzini spaiati.

Avere uno sguardo interculturale significa lavorare con atteggiamento curioso, accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, divergente, nuovo e che a volte può farci paura. Bisogna accompagnare con delicatezza i bambini a comprendere che essere diverso dagli altri non è un difetto ma una ricchezza.

E, in occasione della “Giornata dei calzini spaiati, i bambini dell’Istituto Enzo Drago sono stati presi per mano dalle proprie insegnanti e accompagnati in quell’ affascinante mondo che è la diversità vista come valore e come opportunità di crescita.