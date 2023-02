Dal prossimo 1 luglio, chi battezzerà i propri figli o si avvicinerà al Sacramento della Cresima nell’Arcidiocesi di Palermo dovrà rinunciare a padrini e madrine per i prossimi tre anni. E’ quanto disposto dal decreto “ad experimentum” dall’Arcivescovo Corrado Lorefice.

Il decreto impone di omettere dai riti quanto riguarda Padrini e Madrine. “Nel corso del tempo – si legge – convenzioni sociali e abitudini consolidatesi hanno compromesso l’autentico significato di questo ufficio esercitato a nome e per mandato della Chiesa. Confuso spesso con relazioni di parentela — se non addirittura con legami ambigui — e relegato, il più delle volte, al solo momento rituale, ha perso l’originario significato di accompagnamento nella vita cristiana del battezzato e del cresimato, riducendosi a semplice “orpello coreografico” in una cerimonia religiosa”.