Sicilia – Un campo di alte pressioni sulla Sicilia rende il tempo più stabile e assolato, specie nelle ore pomeridiane. I cieli saranno nuvolosi fino a molto nuvolosi in serata, quando potrebbero verificarsi deboli piogge.

Temperature stazionarie rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno moderati da Ponente, in rotazione a Maestrale. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a molto mosso così come lo Ionio. Canale di Sicilia e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.