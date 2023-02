Messina – Ha parcheggiato la sua Lancia Y in piena isola pedonale alla bell’e meglio. E, come se già così la situazione non fosse grave, ha lasciato dentro la vettura il figlio.

Una presenza che non è sfuggita ai tanti passanti che si trovavano a piazza Cairoli lungo viale San Martino e che ha richiamato anche l’attenzione della Polizia Municipale. Tra la curiosità dei tanti che hanno atteso il ritorno della donna, anche gli agenti che le hanno contestato la sanzione per la sosta vietata e hanno chiesto spiegazioni anche sul fatto che avesse lasciato il bimbo in auto per una buona mezz’ora.