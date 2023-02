Con l’arrivo in panchina del neo allenatore Filippo Campisi di Rodì Milici, il Comprensorio del Tindari sembra aver ritrovato la giusta mentalità e riacceso l’entusiasmo di inizio anno.

Nell’ultimo confronto giocato contro la corazzata Stefano Catania (terza in classifica), la compagine pattese ha conquistato i tre punti in palio, grazie ai gol di Biondo e Scarbaci. Vittoria che fa morale.

Una vittoria giunta nei minuti finali del match andato in scena allo stadio Gepy Faranda di Patti, in una partita giocata con il cuore e tanta motivazione, contro un avversario ostile che occupa i piani alti della classifica.

Pattesi in campo subito aggressivi e al 9^ minuto passano in vantaggio con Luca Biondo che supera il portiere ospite.

Il gol del vantaggio infonde fiducia ai ragazzi di mister Campisi che provano a finalizza le numerose azioni pericolose, ma pochi minuti prima dello scadere del primo tempo, si fanno raggiungere, dopo un salvataggio dell’estremo giocatore pattese Virecci, con la palla rimessa in area da un giocatore ospite, che sbatte sull’incolpevole Giovanni Caruso e finisce nella rete.

Nel secondo tempo, il confronto risulta essere equilibrato, con lo Stefano Catania alla ricerca del vantaggio e i locali che con Serraino e Di Luca rispondono con veloci ripartenze, ma senza riuscire a trovare il guizzo vincente.

Ma quando la partita sembrava per chiudersi in pareggio, è arrivato il gol vittoria di Anthony Scarbaci che lascia partire un missile dai venti metri e la palla si insacca alle spalle del portiere ospite.

A fine partita, è festa tra i giocatori e in tribune per la la conquista di tre punti importantissimi in chiave salvezza.