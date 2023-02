Via le isole ecologiche e largo all’inciviltà. Evidentemente l’avvio del “porta a porta” nella città di Barcellona Pozzo di Gotto non è stato ben compreso da utenti incivili che, noncuranti della novità, continuano ad abbandonare i loro rifiuti per strada, proprio negli stalli dove in un recente passato venivano collocate le isole.

Adesso la musica è cambiata. Il nuovo capitolato, varato dopo la firma apposta dall’ex assessore all’Ambiente Paolo Pino e dal sindaco Calabrò sul nuovo accordo con Dusty, dà via libera al nuovo sistema. Sistema nuovo, abitudini vecchie. Pessime, odiose, peraltro.

In questi giorni gli operai della Dusty si sono visti costretti a ripulire aree intere invase da immondizia. La nostra foto si riferisce alla zona di Sant’Andrea. Siamo a due passi dall’Ospedale “Cutroni Zodda”. Decine di metri di sacchetti della spazzatura ammassati. Una vergogna, un biglietto da visita indecoroso. La rivoluzione parte dal cittadino. Ed è evidente che ancora, sotto questo aspetto, c’è parecchio da lavorare.

Certo, sarebbe utile una campagna di informazione. Lo sa bene il neo assessore all’ambiente, nominato lo scorso 30 gennaio dopo il terremoto politico a Palazzo Longano, Nicola Barbera. Ha già avviato una ricognizione con i responsabili Dusty per cercare di individuare le criticità sul territorio. E la prossima settimana, appena il tempo di prendere le misure, probabilmente si rivolgerà direttamente alla popolazione.

Che, intanto, dovrebbe quantomeno usare le regole del buonsenso e del vivere civile senza insozzare le vie di una città che, purtroppo, è anche di chi la sporca.