È stato avviato, giovedì 2 febbraio 2023, a Palazzo dei Leoni, il progetto formativo per il personale della Città Metropolitana di Messina sui metodi e sugli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, il “BIM” Building Information Modeling”.

Il “BIM” è un sistema di gestione delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita di una struttura edilizia. Introdotto dal Decreto Ministeriale n.560 del 2017, è stata reso obbligatorio a partire dall’anno 2019 per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro. Nella previsione normativa, tale importo diminuirà progressivamente negli anni fino a raggiungere il milione di euro a partire dal 1º gennaio 2025.

Data la rilevanza e la complessità dell’argomento, la IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”, diretta dal Dott. Geol. Biagio Privitera, con l’Ufficio Unico per la Formazione, responsabile Dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso, hanno avviato un programma di aggiornamento ed approfondimento delle suddette tematiche rivolto specificamente al personale tecnico impegnato nella progettazione dei lavori e al personale amministrativo dell’Ente..

Il corso è stato affidato alla ditta Anafyo Sagl e si svilupperà nell’arco di due mesi per 96 ore complessive. Inoltre, è stato previsto che la ditta aggiudicataria affianchi gli Uffici tecnici metropolitani in almeno una commessa da progettare e aggiudicare in formato “BIM”.

Le prime due giornate formative sono state condotte dai professori Edoardo Accettulli e Vittorio Mottola.

I prossimi incontri si svolgeranno il 16 e 17 febbraio, il 9-10, 16-17 e 30 marzo. La giornata conclusiva del percorso formativo si terrà a Palazzo dei Leoni il 31 marzo 2023.