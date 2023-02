Quattro anni fa era stato dichiarato ammissibile a finanziamento, per un importo di un milione e 284 mila euro, il progetto del Comune di Capo d’Orlando sulla rifunzionalizzazione di un immobile e dell’area adiacente in via Consolare Antica confiscati alla criminalità a seguito di un’operazione delle forze dell’ordine negli anni scorsi.

Adesso è stata finalmente indetta la gara d’appalto per la rifunzionalizzazione dell’immobile da adibire a un centro per donne vittime di violenza” a Capo d’Orlando

A comunicarlo è il responsabile Comunale dell’Area Lavori Pubblici Mario Sidoti Migliore.

La gara d’appalto verrà aggiudicata mediante procedura “negoziata” con il criterio del minor prezzo.

Per la realizzazione dell’intervento progettuale si attingerà alle risorse finanziarie previste nell’avviso pubblico formulato dal Ministero dell’Interno in attuazione del PON Legalità 2014/2020 riguardante interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nella nostra regione.

Si sblocca così un iter progettuale che ha, peraltro, già copertura finanziaria per quasi un milione di euro e che consentirà una sede adeguata a chi si occupa di donne vittime di violenza a Capo d’Orlando.