L’associazione “Capo in Vita”, dopo aver animato le festività natalizie in centro a Capo d’Orlando ha presentato il calendario delle manifestazioni relative al prossimo Carnevale.

Una serie di iniziative che prenderanno il via il prossimo 11 febbraio alle 16.30 con un “Laboratorio Creativo” e decorazioni dei carrelli della spesa.

Anche tre diverse attività commerciali, i tre bar che si affacciano su Piazza Matteotti (BarH, Cafè Dalì e Bar Plaza), hanno deciso di investire in questo calendario.

Infatti sono previste serate con musica dal vivo a partire dalle 21.30 dell’11 febbraio con i “Nuntereggaepiù” in Piazza Matteotti.

Il 12 febbraio Animazione e musica con il Carnival Party per le vie del centro e la degustazione di dolci di Carnevale offerti dalla Pro Loco di Capo d’Orlando.

La sfilata dei carri allegorici è prevista per giorno 18 febbraio, sabato, dalle 16.30 con, in chiusura, una festa in Piazza grazie alla musica dal vivo dei “Batia Brothers”.

Non poteva mancare il concorso di maschere riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni con il “Paladino in maschera” giorno 19 mentre gran finale il 21 con la sfilata dei carri allegorici e la chiusura riservata alla consegna dei premi.

“Siamo contentissimi di presentare il calendario di Carnevale 2023 di Capo Invita” hanno fatto sapere i vertici dell’Associazione.

“Siamo contentissimi perché abbiamo trovato tanta collaborazione, a proposito ringraziamo Ivano, Sebastiano e Carlo, i titolari di: Dalì, Plaza Cafè e BARH, che hanno deciso di investire per il proprio paese, ringraziamo la Pro Loco e tutti coloro che ci hanno dato una mano alla realizzazione di questo stupendo programma. Siamo contentissimi perché anche quest’anno si festeggerà il Carnevale a Capo d’Orlando e di questo ne siamo anche molto orgogliosi”.