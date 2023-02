Due calzini, simili nella forma ma completamente “diversi” nell’aspetto, possono comunque essere indossati senza così venire meno al proprio impiego. Questo il significato della giornata dei “calzini spaiati”.

Così anche gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando hanno partecipato alla decima giornata dei “Calzini Spaiati”.

L’obiettivo è sensibilizzare i più piccoli alla diversità, alla inclusività e al rispetto reciproco.

L’intento rimane quello di spronare i più piccoli al rispetto reciproco. Diversità come valore, quindi, e come superamento della solitudine.

In Italia il primo venerdì del mese di febbraio è sempre la giornata dei “calzini spaiati”.

L’iniziativa nasce diversi anni fa in una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, dove la maestra Sabrina Flapp lanciò l’idea per sensibilizzare i più piccoli sull’autismo e su altre diversità.

Così anche gli alunni della scuola elementare del centro di Capo d’Orlando non soltanto hanno raccolto un calzino a testa per poi esporlo all’uscita della scuola, ma, ieri mattina, si sono presentati in classe, indossando due calzini spaiati. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti come, appunto, due calzini spaiati.