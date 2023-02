Sarà lutto cittadino domani a Pace del Mela per la scomparsa di Peppino Lucchesi, il patron di Celertrasporti che ha scritto una importante pagina della storia imprenditoriale della Valle del Mela. Il suo cuore ha messo di battere questa mattina all’alba al Policlinico di Messina.

L’Amministrazione Comunale, con in testa il Sindaco Mario La Malfa, profondamente colpita per la notizia, ha proclamato una giornata di lutto cittadino per domani 4 Febbraio. Gli edifici pubblici avranno le bandiere a mezz’asta e, durante le esequie, sarà presente il Gonfalone Comunale. Il Sindaco Mario La Malfa ha voluto così omaggiare il “caro concittadino Peppino Lucchesi, noto e stimato imprenditore pacese, che ha dato lustro alla collettività pacese oltre che nell’attività produttiva anche in quella sportiva”.

I funerali di Peppino Lucchesi si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa del SS. Redentore di Pace del Mela, dove la salma giungerà alle 15,00. Stasera alle 20.00 invece sarà allestita la camera ardente presso la Celertrasporti, dove si terrà appunto la veglia funebre.

Imprenditore lungimirante Peppino Lucchesi è stato il leader del trasporto su gomme, costruendo proprio a Giammoro il suo impero imprenditoriale. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, con i quali si è voluto ricordare la figura di Peppino. Molto significativo il pensiero del figlio Claudio, che ha voluto ricordare il padre attraverso una delle sue più grandi passioni: lo sport. Lucchesi è stato infatti uno sportivo e, come abbiamo ricordato, ha più volte voluto fortemente il passaggio del Giro d’Italia dai paesi della Valle del Mela. Più volte ha ricevuto premi e riconoscimenti proprio per questa sua grande passione