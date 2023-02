Il Comitato provinciale di Messina per Elly Schlein segretaria del PD si presenta.

Il costituito comitato ha dato appuntamento a simpatizzanti e addetti ai lavori per la mattinata di domani. Alle 10,30 inizierà l’incontro di presentazione presso il ritrovo “Ricrio Ammare” in via San Raineri, nella zona falcata.

Nel corso dell’incontro, al quale prenderà parte anche l’Onorevole Giuseppe Provenzano, sarà illustrata la mozione congressuale.

Elly Schlein, a seguito delle dimissioni di Enrico Letta da segretario del Partito Democratico a seguito del risultato delle elezioni politiche, ha annunciato lo scorso 11 novembre, in una diretta Instagram, la sua intenzione di candidarsi come nuova segretaria del PD in occasione del prossimo congresso. La candidatura è stata resa ufficiale lo scorso 4 dicembre, mentre il 12 dicembre ha aderito formalmente al Partito.