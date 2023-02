Prosegue incessante l’attività di controllo della Polizia Municipale di Messina. In particolare, gli agenti della sezione radiomobile, coordinati dal Comandante Stefano Blasco e dall’isp. Capo Giuseppe Mostaccio, hanno effettuato diversi interventi mirati alla rimozione coatta dei mezzi lasciati abusivamente negli spazi riservati alla sosta dei portatori di handicap.

«Abitudine dura morire da parte di alcuni automobilisti incivili, insensibili e senza cuore. Purtroppo in tanti non hanno ancora capito che la musica è cambiata e continuano a fioccare numerose sanzioni e rimozioni. Auto in sosta su marciapiedi ostrurndo passaggi pedonali, scivoli per discesa/salita carrozzine disabili e percorsi per ipovedenti,» si legge nella nota.

La sezione Radiomobile, su disposizione dell’amministrazione e del comando, prosegue anche il servizio di pattugliamento e controllo di parchi e ville comunali, del gran camposanto e da recente anche di Piazza del Popolo con pattugliamento costante diurno e notturno.