Militello Rosmarino – La tradizione e la storia rivivono nel Comune di Militello Rosmarino, con i festeggiamenti in onore del Santo Patrono e Protettore S. Biagio, che si sono svolti oggi, 3 Febbraio 2023, come da calendario ecclesiastico.

Alle ore 8:30 i festeggiamenti hanno preso il via con la Santa Messa e la benedizione della gola (S. Biagio è infatti il Santo che protegge contro il mal di gola) nella Chiesa Madre; in seguito la vara di S. Biagio è stata condotta in processione, portata a spalla da diversi devoti portatori.

In seguito è stata celebrata la Santa Messa solenne con panegirico e si è tenuta la processione dell’antico simulacro di S. Biagio con le due tradizionali “Corse”, il bacio dei bambini in Piazza Lodato e la secolare “Salva” in onore del Santo. Erano presenti ai festeggiamenti di S. Biagio, oltre al Sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta, altri Sindaci e amministratori dei Nebrodi, tra cui il Sindaco di Alcara Li Fusi Ettore Dottore, il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, il Sindaco di Longi Antonino Fabio, il Vice-Sindaco di Mirto Giuseppe Raffiti, l’Assessore Comunale di Capri Leone Calogero Mancuso, il Sindaco di Acquedolci Alvaro Riolo.

La Festa di S. Biagio è stata preceduta ieri dalla Festa della Candelora e Sciara, presso la Chiesa di Santa Maria Brignolito, con la benedizione delle candele e la Santa Messa. Poi è avvenuta la traslazione del simulacro di S. Biagio dalla sua cappella all’Altare Maggiore e sono state recitate le Laudi a S. Biagio.