Rometta – Monta la protesta a Rometta per la questione Postamat. Dopo che il Primo Cittadino Nicola Merlino ha annunciato di non partecipare per protesta all’incontro che Poste Italiane ha organizzato a Roma con tutti i Sindaci, adesso scrive a Mattarella.

Il Sindaco di Rometta ha reso noto di aver inviato una missiva al Presidente della Repubblica, “il cui contenuto è, come è doveroso, rigorosamente riservato, per invitarlo a venire a Rometta per verificare di persona l’assoluta inadeguatezza e degrado in cui versano gli Uffici postali di Rometta.”

Nicola Merlino ha spiegato a 98zero che già il Coordinatore del Comitato Spontaneo che si era costituito aveva scritto a Mattarella. In quell’occasione gli aveva trasmesso il verbale di costituzione del comitato. “Scrivere anche io nella qualità di Sindaco -afferma Merlino – è stata ovviamente una mia iniziativa, che ho preso anche tenendo conto del convegno di Poste Italiane svoltosi a Roma.”

Merlino poi rimarca la situazione di disagio che i suoi concittadini stanno vivendo: “Per quanto mi riguarda non è tollerabile la situazione che c’è a Rometta. Non è tollerabile che nessuno intervenga per tutelare i romettesi. D’altronde quest’azienda, anche se privata, gestisce un servizio pubblico. Spesso non ci si rende conto dei disagi che provoca questa situazione.

Queste disfunzioni si inseriscono spesso anche a livello psicologico per quelle persone che non avendo un ufficio postale vicino hanno difficoltà anche ad andare a prender la pensione e quindi hanno difficoltà anche per comprarsi il pane, senza voler fare demagogia. Come già annunciato chiederò audizione al Prefetto, insieme a tutta la Giunta e il Consiglio per presentare la situazione di estremo disagio.”