Pace del Mela – La sua lungimiranza l’ha portato ad essere il patron di un’azienda di prim’ordine del trasporto gommato in Italia e all’estero. Pace del Mela oggi piange la scomparsa di Giuseppe Lucheesi, Peppino come tutti lo chiamavano. Si è spento oggi, 3 febbraio, al Policlinico di Messina.

Peppino Lucchesi, 89 primavere, è stato un imprenditore lungimirante, che ha saputo trovare la giusta chiave di successo per fare della sua azienda, la Celertrasporti, una vera e propria leader a livello internazionale. Il tutto rimanendo qui, nella sua terra, nella sua Pace del Mela. E proprio a Giammoro l’imprenditore Peppino ha messo le sue radici formando una realtà solida. Un imprenditore illuminato che ha dato tanto al suo territorio e alla sua gente. Giammoro e tutta la Valle del Mela oggi piangono un uomo che ha davvero fatto del bene per tutto il comprensorio. La sua passione per il ciclismo era rinomata, tanto da promuovere una squadra ciclistica. Più volte inoltre si è adoperato affinché il Giro d’Italia attraversasse la zona tirrenica.

Chiunque abbia conosciuto Peppino Lucchesi o che comunque abbia avuto l’onore di parlare con lui almeno una volta ricorderà la magnanimità del suo cuore, la grandezza del suo sorriso, la saggezza delle sue parole. Aveva sempre un atteggiamento premuroso e altruista verso il prossimo. Sempre un sorriso da donare, una parola gentile da dispensare.

Questa sera alle ore 20,00 si terrà la veglia funebre presso la “Celertrasporti” di Giammoro. Sabato 4 alle ore 15.00 la salma sarà traslata presso la Chiesa del S.S. Redentore in Pace del Mela dove alle 15,30 sarà celebrata una Messa in suffragio. Subito dopo il corteo funebre muoverà verso il locale cimitero.

Alla moglie Carmela Rizzo, ai figli Daniela e Claudio, ai generi Mimmo Formica e Pino Galluzzo, alla nuora Maria Rosa Piraino, alla sorella e ai parenti tutti vanno le condoglianze di tutta la redazione di 98zero.