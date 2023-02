Morti di fame e freddo. Otto cadaveri sono stati ritrovati su un barcone dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera che ha soccorso un barcone a 42 miglia da Lampedusa, in acque Sar Maltesi. Cinque uomini e tre donne, una delle quali incinta. Il lembo di mare tra Sicilia e Nord Africa ci consegna ancora una tragica storia di disperazione.

Sono 42 i migranti superstiti: bagnati, infreddoliti, disidratati. Hanno raccontato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle ore 3 di sabato scorso con l’imbarcazione di 6 metri dopo essere stati per mesi rinchiusi in una safe house di Mahdia.

Due sono i dispersi. I superstiti hanno raccontato anche che sul barcone c’era una donna con il suo neonato di 4 mesi che è morto per il freddo. La madre, disperata, ha gettato il piccolo corpo senza vita in mare. Un uomo si è tuffato per recuperarlo, ma è annegato. La mamma del piccolo è morta anche lei di stenti sul barcone.

Le otto salme sono state portate nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, dove dovranno essere sottoposte ad ispezione cadaverica. FOTO:ARCHIVIO