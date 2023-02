Crescono l’emozione e l’attesa per un appuntamento che ha un sapore particolare per il gruppo hockey della SSD UniMe, lontano da diversi anni dal giro delle finali nazionali giovanili e finalmente, impegnato domani e domenica a Castello D’Agogna (provincia di Pavia) per partecipare alla Final Five del Campionato Italiano indoor di categoria.

Una partecipazione sicuramente meritata quella dei ragazzi allenati da Giacomo Spignolo, conseguenza dell’ottimo lavoro svolto in questi anni e della bontà del progetto sportivo universitario, puntando a mettere al centro i giovani in un’ottica crescita progressiva e ponderata. Non sarà facile dover affrontare squadre che della disciplina Indoor sono tecnicamente molto più forti, basti pensare che delle cinque finaliste quattro rappresentano club di serie A1 e A2, mentre solo la SSD UniMe arriva dalla serie B; un dato importante da tenere sicuramente in conto, cosi come il fatto che in campo scenderà un team universitario composto in larga parte da atleti under 16 freschi del Titolo Regionale conquistato e che la prossima settimana si giocheranno a loro volta la finale nazionale a Ospedaletto Euganeo (provincia di Padova).

Queste nell’ordine le squadre che i ragazzi di Giacomo Spignolo dovranno affrontare: due i match di sabato pomeriggio con il Butterfly Roma e con l’HC Genova 80, altrettanti saranno i match anche nella giornata di domenica, prima con il San Giorgio Padova e dopo con l’HT Bologna.

“Potremmo dire tate cose – cosi il Tecnico degli universitari, Giacomo Spignolo – siamo consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare i nostri ragazzi ma resta il fatto che sono esperienze importanti che li faranno certamente crescere, avendo anche la possibilità di mettersi in mostra in un palcoscenico nazionale di cosi grande importanza. Comunque andrà a finire, per la SSD UniMe sarà un successo”.

Questo il roster della SSD UniMe presente al Pala Bonomi: Raffa Francesco, Donato Francesco, Visalli Cristian, Arena Davide, Fenga Davide, La Maestra Cristian, Lo Presti Francesco, Puleo Manuel, Arcadi Alessandro, Antonino Micari. Allenatore Giacomo Spignolo.