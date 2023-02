Agostino Fera, ex Procuratore della Repubblica di Ragusa, ed uno dei primi giocatori di basket a Capo d’Orlando, è morto.

Cognato del Presidente della Pro Loco di Capo d’Orlando Salvatore Monastra, aveva sposato la sorella, Agostino Fera è stato magistrato nella sede giudiziaria di Ragusa per quasi 40 anni, lavorando come sostituto e poi come procuratore capo fino al 1992.

Nelle ultime settimane, il suo stato di salute era peggiorato La sua morte ha suscitato grande tristezza nella comunità di Ragusa e Capo d’Orlando sia nell’ambiente giudiziario che sportivo.

Se oggi ancora rimane accesa una forte passione per la pallacanestro a Capo d’Orlando lo si deve a persone come Agostino Fera. Era un basket di altri tempi dove si giocava all’aperto, sulle mattonelle o sull’asfalto, senza parquet, senza tribune o palazzetti ma con la passione che ha successivamente scritto la storia sportiva del paese.

Fera ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della giustizia e alla lotta contro la criminalità.