Anche il Comune di San Piero Patti aderisce alla procedura di stralcio parziale delle cartelle di pagamento prevista dall’ultima legge di bilancio.

Quest’ultima, infatti, per i carichi affidati in riscossione per il periodo che va dal 2000 al 2015, ha stabilito un annullamento dei debiti di tipo parziale, riferito cioè esclusivamente a sanzioni e interessi, compresi gli interessi di mora, concedendo, agli stessi enti creditori, quindi il comune, comunque, la facoltà di non applicare lo “stralcio”, emanando entro fine gennaio un proprio specifico atto da comunicare all’Agenzia Riscossione.

L’Amministrazione comunale sampietrina ha deciso di non intervenire con alcun atto permettendo quindi lo stralcio per le cartelle esattoriali riferite ai propri crediti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. I debiti di importo residuo fino 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal Comune di S. Piero Patti agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, sono annullati automaticamente nelle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, DPR 602/1973.

Pertanto, restano dovuti, il “capitale” e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi. Il comune precisa che lo stralcio riguarda il “singolo carico”, e quindi non l’importo complessivo della cartella, ma il singolo atto di accertamento iscritto a ruolo. L’Amministrazione di San Piero Patti ha aderito a questa opportunità concessa dal governo per venire incontro alla difficile situazione che vivono le famiglie sampietrine, consapevole della particolare situazione socio-economica cui vivono. Per procedere al pagamento con i benefici dello stralcio i contribuenti devono rivolgersi all’Agenzia Riscossione e per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio tributi comunale.