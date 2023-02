Soltanto 77 mila euro di indennizzo. E’ quanto liquidato dal Stato al marito e al figlio di Zelia Guzzo, l’insegnante gelese di 37 anni, il cui decesso è avvenuto il 24 marzo 2021 dopo la vaccinazione anti Covid con AstraZeneca.

La perizia ha ricondotto il decesso a una trombosi cerebrale associata alle piastrine basse, scatenata dai vaccini basati su adenovirus, affermando quindi il nesso di causalità tra il vaccino e la morte per emorragia cerebrale della donna che era in salute e non aveva fattori di rischio. La famiglia della donna ha giudicato il risarcimento irrisorio perché “la vita non ha prezzo e questa somma rappresenta un’offesa per il bambino rimasto orfano a due anni”.

La famiglia si è affidata all’avvocato Valerio Messina del foro di Caltanissetta: “I periti nominati dalla procura – sostiene il legale – hanno stabilito come in altri otto casi in Italia, che la causa della morte fu proprio la somministrazione del vaccino basato sull’utilizzo dell’adenovirus. L’insegnante, madre di un bimbo di un anno e mezzo, è morta per una trombosi celebrale provocata dalla inoculazione del vaccino”.

Il legale ha assicurato che si andrà avanti in sede penale e civile “per avere giustizia”. La prossima mossa sarà quella di avviare una richiesta di risarcimento danni tanto all’azienda produttrice del vaccino antiCovid, quanto al Ministero.

La famiglia dell’insegnante è sta la prima in Italia a ricevere l’indennizzo, a luglio scorso. Sono nove in totale le morti accertate in Italia in seguito all’inoculazione del vaccino AstraZeneca, cinque in Sicilia: Zelia Guzzo, appunto e poi l’insegnante messinese Augusta Turiaco, la docente palermitana Cinzia Pennino, il carabiniere catanese Davide Villa, l’avvocato Mario Turrisi di Tusa, il militare Stefano Paternò di Augusta.