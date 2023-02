L’allarme vandali a Villafranca Tirrena è lanciato da una nostra lettrice, vittima di un furto con danneggiamento della propria autovettura.

L’ episodio è accaduto intorno alle 13:30 con sfortunata protagonista una donna residente nel comune tirrenico. E’ stato rotto il finestrino della sua auto per rubare la borsetta. L’auto era parcheggiata in via Sant’Antonio. La borsetta conteneva i documenti e contanti per una cinquantina di euro. Restano i danni, sicuramente più ingenti.

La nostra lettrice ha inviato in redazione una foto del danno subito e ha rivolto un appello ai suoi concittadini a prestare la massima attenzione: “Oggi all’uscita di mio figlio da scuola ho subito un furto – racconta – Mentre prendevo mio figlio che usciva da scuola, tempo di cinque minuti contati, ho ritrovato finestrino rotto e mancava la borsa. Fate attenzione!”