San Marco d’Alunzio – Il Comune di San Marco d’Alunzio ha indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio agli alunni meritevoli, che hanno frequentato le Scuole medie di ogni ordine e grado in riferimento all’anno scolastico 2021/2022.

Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato agli studenti, residenti nel Comune aluntino da almeno un anno e con le seguenti modalità: 150 euro per ciascuno studente, che ha conseguito la licenza di Scuola media inferiore con il giudizio di Ottimo o con una votazione corrispondente; 200 euro per gli studenti che hanno ottenuto la promozione alla classe successiva della Scuola media superiore, riportando una votazione non inferiore a 8/10; 500 euro per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Scuola media superiore con una votazione di 100/100.

Le borse di studio, avendo lo scopo esclusivo di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura, sono cumulabili con altre borse di studio erogate da altri enti o Istituti e verranno erogate, a prescindere dai limiti di reddito posseduto da parte degli aventi diritto. L’istanza con tutta la documentazione, per fare richiesta della borsa di studio, dovrà pervenire al Comune improrogabilmente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente comunale.

I titoli saranno valutati dal Responsabile dell’Area Amministrativa e le relative graduatorie, distinte per gruppi, saranno determinate dallo stesso Responsabile con una propria Determinazione. Le richieste, inoltre, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo brevi-manu o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro i termini di scadenza già fissati.