Un bimbo di dieci anni, di origini tunisine, ha perso la mano a causa dello scoppio di un petardo inesploso che è scoppiato poco dopo nella sua mano.

Il triste fatto è avvenuto in una strada limitrofa della Strada Provinciale 2 che collega Vittoria ad Acate, nel Ragusano. L’arto è stato letteralmente spappolato dallo scoppio del petardo. Il bimbo, dapprima soccorso da alcuni vicini, è stato trasferito in ambulanza in ospedale a Vittoria e successivamente al Cannizzaro di Catania.

Purtroppo i medici nulla hanno potuto per salvargli la mano. Il piccolo non corre pericolo di vita. Indaga la Polizia.