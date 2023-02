L’Organino di Revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione 2022/2024 di Capo d’Orlando approvato in Giunta.

Nel documento, a firma dei revisori Alfio Spinella, Luisa Pizzo e Pietro Gioviale, esistono comunque delle osservazioni e alcuni suggerimenti.

Risultano comunque superate le criticità ed i rilievi analitici riportati nella proposta precedente che l’Assessore Enza Giacoponello ha successivamente ritirato.

Adesso è possibile passare con rapidità, come consigliano i revisori, alla programmazione del Bilancio 2023/2025. Si tratta di una opportunità che l’Ente, dopo diversi anni, deve cogliere per avere gli atti fondamentali approvati nei termini di legge.

I revisori raccomandano inoltre “sin da adesso la corretta e prudente copertura dei costi del Servizio Idrico e Raccolta dei Rifiuti tenendo conto delle dinamiche storicizzate nel corso del 2022 nonché una verifica puntuale del piano di riequilibrio per la parte entrata e per l’applicazione delle previsioni a supporto tenendo conto delle osservazioni del Collegio espresse in quella sede”.

Si fa meno tortuosa, adesso, la strada verso il piano di riequilibrio finanziario già approvato in Consiglio Comunale il 24 novembre dello scorso anno.

Come più volte sostenuto anche dalla minoranza consiliare del gruppo “CambiAmo Capo” l’approvazione prima in Giunta, il parere favorevole dei revisori e la successiva approvazione in consiglio comunale dell’importante strumento di programmazione finanziaria completa la documentazione necessaria per evitare il dissesto.

Infine, nessuna osservazione è stata avanzata dai revisori sulla verifica degli equilibri di bilancio.

Adesso il Presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto dovrà attendere 15 giorni prima di convocare il civico consesso per l’approvazione dello strumento finanziario, per dare tempo ai Consiglieri di consultare il Bilancio di Previsione 2022/2024, compresa la relazione del Collegio dei Revisori.