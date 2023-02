Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del Comune di San Salvatore di Fitalia, in associazione con i Comuni di Mirto e Galati Mamertino.

Si trattava dell’iniziale esclusione dalla graduatoria, relativamente alla proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration Eu. dal titolo “Nebrodi Cultura in Musica”.

A comunicarlo sono gli stessi Sindaci Giuseppe Pizzolante, Vincenzo Amadore e Maurizio Zingales che hanno ricevuto la sentenza N. 01866/2023 con la quale il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, sezione Seconda Quater, ha reinserito in graduatoria i Comuni consorziati che adesso avranno diritto ad un finanziamento di ben 2 milioni e 600 mila euro.

Per la prima volta, nell’area nebroidea, verrà realizzata un’opera classica con il progetto “Nebrodi Cultura in musica”, con il contributo delle bande musicali locali di Mirto, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia e delle orchestre locali, sotto il coordinamento del Conservatorio Corelli di Messina e la direzione di direttori di musica di caratura internazionale, primo fra tutti il mirtese maestro Salvo Percacciolo.

“Attorno all’evento si muoverà tutto il contesto dell’accoglienza e della ricettività con l’offerta di servizi qualificati anche in vista di una vera e propria sistematizzazione dell’iniziativa nel tempo” dichiara il Sindaco Capofila Pizzolante.

“Voglio esprimere i più sinceri ringraziamenti ai miei due colleghi sindaci Zingales di Mirto e Amadore di Galati Mamertino per la fattiva e preziosa collaborazione e per avere creduto nella bontà della nostra azione, all’arch. Cavolo responsabile e Rup per il grande supporto tecnico, nonché all’avvocato Natale Bonfiglio che ha condotto tutto l’iter del ricorso con la massima professionalità per la quale lo stesso è noto”.

Grazie a questa sentenza, quindi, si aprono prospettive nuove e si può serenamente procedere con la programmazione locale basata sullo sviluppo culturale. Il TAR del Lazio ha, di fatto, annullato la graduatoria che deve essere, quindi riformulata ed aggiornata.

“L’intenzione dei Comuni di San Salvatore di Fitalia, Mirto e Galati Mamertino non è, comunque, quella di creare disagi agli altri enti ammessi, piuttosto quella di aver garantito il proprio diritto ad essere valutati ed a concorrere con le medesime condizioni degli altri partecipanti. Si intraprenderà sin da subito, infatti, un’attività di interlocuzione con il Ministero competente proprio al fine di salvaguardare i suddetti principi” ha fatto sapere il primo cittadino di San Salvatore di Fitalia.

L’importo complessivo del progetto è di circa 2.600.000 euro.