Introdurre il congedo mestruale nelle scuole. Una proposta, che è già diventata realtà, tanto che ci sono state, già, le prime adesioni in Sicilia.

La settimana scorsa, a Palermo, si è tenuto il coordinamento regionale delle consulte studentesche siciliane. E, durante la riunione, la presidente della consulta provinciale degli studenti di Messina, Emilia Pace, ha presentato una proposta, approvata all’unanimità, che richiede ai dirigenti di tutte le scuole della Sicilia, tramite l’invio di una lettera, di emanare una circolare, o di modificare il regolamento d’istituto, inserendo, nell’articolo al suo interno, relativo alle assenze giustificate, l’aggiunta, tra i motivi di salute, delle mestruazioni.

E delle malattie croniche invalidanti (endometriosi e vulvodinia, ad esempio) per un massimo di due giorni al mese. «Lo scopo di questa iniziativa è diffondere informazione e rendere sensibili, riguardo queste tematiche, gli studenti. Ma, soprattutto, permettere alle studentesse di vivere la scuola in maniera confortevole. E assentarsi senza preoccupazioni quando non si riescono a fare sforzi eccessivi», spiega Emilia Pace.

E c’è già la prima scuola siciliana a dire di sì: è il liceo “Francesco Maurolico” di Messina, diretto da Giovanna De Francesco, che ha accolto la proposta di Emilia Pace, la quale, invita anche gli altri dirigenti ad abbracciare la causa. E infatti, a seguire a ruota il liceo messinese, c’è stato il “Merendino” di Brolo e Capo d’Orlando. E poi il “Fardella-Ximenes” di Trapani.