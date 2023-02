I ragazzi dell’ Istituto Comprensivo grazie al contributo delle loro insegnanti, hanno ricordato, con cartelloni, performance, musiche, esibizioni, video, recitazione, lettura di brani di giovani deportati nei campi di sterminio – come Anna Frank – poesie le delle vittime dell’Olocausto, delle agghiaccianti torture fisico e psicologiche subite.

“Il Giorno della Memoria” una delle peggiori pagine della storia, una ricorrenza a cui l’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena ha sempre dedicato grande attenzione, al fine di stimolare nei giovani una riflessione sul tema e preservarne la memoria. Un appuntamento importante con la storia occidentale per ricordare, le vittime dell’Olocausto, la follia di Hitler e la Shoah perché “Non dimenticare è un dovere”.

L’evento, organizzato dalla dirigente scolastica la Prof.ssa Rossana Ingrassia e coordinato dalla Referente della Legalità, la docente Caterina Catona, si è svolto presso l’Aula Consiliare del comune tirrenico.

Presenti il dirigente scolastico Prof.ssa Rossana Ingrassia, il Vicesindaco dott. Nino Costa, l’assessora a ramo alla Pubblica Istruzione Barbara Di Salvo, l’assessora alla Cultura Gianfranca Alessi, la baby sindaca Gloria Crisafulli, il dottor Felice Ferraro, la Referente della Legalità e coordinatrice dell’evento, la docente Caterina Catona, la coordinatrice della Scuola Primaria Nunzia Venuti, Mariagrazia Salvo Presidente del Consiglio d’istituto, gli insegnanti i professori. In rappresentanza della Pro Loco il presidente Antonio Geraci e la Dott.ssa Patrizia Di Perna, l’autrice Ambra Strancampiano, il maresciallo dell’Arma dei Carabinieri di Villafranca Tirrena Claudio Storia, il Comandante dei Vigili Giovanni Ingemi, la prof.ssa Tiziana Magazzù e la prof.ssa Concetta D’Agostino, la prof.ssa Annalisa Messina, il prof. Sergio Camelia, la prof. Lina Calafato, la prof.ssa Maura Bringheli, non dimenticando tutti i docenti e alunni non presenti (impegnati in classe) dei tre ordini di scuola che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione.

È fondamentale che il ricordo di Auschwitz non svanisca mai – a dirlo è

è la dirigente scolastica la Prof.ssa Rossana Ingrassia – I ricordi sbiadiscono – aggiunge – diventano passivi, ma la memoria a cui facciamo riferimento è un’assoluta responsabilità che ci investe. La scuola ha l’obbligo di aiutarvi ad assumere questa responsabilità per non cancellare ciò che è avvenuto. La scuola deve insegnare la Shoah e combattere ogni forma di pregiudizio, di esclusione.

Un “Viaggio nella Memoria”, presentato da Chiara Tavilla della 3 A, in ricordo di quanti hanno patito le pene della deportazione nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale – ha detto la Referente della Legalità, la docente Caterina Catona – da parte delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, mediante la declamazione e la lettura di brani, poesie, cartelloni, performance e momenti di vita colmi di dolore e sofferenza ma anche di speranze. Le parole recitate sulle note eseguite dall’orchestra del corso ad indirizzo musicale. “Schindler list”, Schumann da Scene Infantili, hanno evocato nel mio animo e in quello dei presenti pensieri, sentimenti e riflessioni per non dimenticare quanto accaduto nei lager. Inoltre la colonna sonora eseguita magistralmente dai docenti professori Sergio Camelia (chitarra), Annalisa Messina (flauto traverso), Carmela Calafato (pianoforte) e Maura Bringheli (violino), hanno concluso il tutto tra sensazioni profonde e consapevolezza che la storia e i suoi eroi non siano passati invano.

Tutti i presenti, dai docenti alle autorità, hanno apprezzato l’impegno profuso dagli studenti, che, pur non avendo svolto apriori delle prove, sono riusciti con la loro spontaneità e freschezza a trasmettere grande commozione. A termine, dopo questa pagina di storia, dove “non bisogna mai togliere il segnalibro”, ho voluto recitare una riflessione sulla “diversità”, facendo comprendere ai ragazzi che, pur essendoci differenze etniche, religiose, sociali, fisiche… apparteniamo tutti alla stessa razza umana. Insieme a me, la scrittrice Ambra Stancampiano nel recitare la poesia “Farfalle” con la sua delicatezza è riuscita a trasportarci in quella crudele realtà.