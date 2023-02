Troppe richieste e diverse domande incomplete. Sono questi i principali motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale a rimandare di qualche settimana l’avvio del mercato settimanale nel centro urbano. «In ogni caso, lo svolgimento nella nuova localizzazione si concretizzerà entro il prossimo 4 marzo», annunciano i vertici comunali.

«Tale differimento – si legge in una nota diffusa da Palazzo dell’Aquila – si rende necessario anche al fine di poter esaminare compiutamente tutte le richieste pervenute, le quali, risultando in taluni casi carenti di alcuni elementi, necessitano di attivare il soccorso istruttorio. A tal fine, nei prossimi giorni tutti i richiedenti interessati saranno contatti dal S.u.a.p. per integrare la documentazione o le dichiarazioni prodotte».

Insomma, fino a nuova comunicazione il mercato settimanale del sabato continuerà a svolgersi presso l’attuale localizzazione di via Meazza, in contrada Case Nuove Russo. Nel frattempo si è tenuto l’incontro tra i vertici comunali e i produttori agricoli per l’avvio del mercato del contadino in centro storico, tra le piazze Sturzo e Niosi. Durante la riunione è emersa la necessità di spostare ad aprile l’inaugurazione del nuovo mercato dedicato ai prodotti agricoli, biologici e a chilometro zero.