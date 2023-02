Gualtieri Sicaminò – Per la giornata di oggi le scuole di Gualtieri Sicaminò rimarranno chiuse. Una decisione sancita da un’ordinanza contingibile ed urgente emanata dalla Sindaca Santina Bitto.

La chiusura è stata effettuata esclusivamente a carattere preventivo, dopo un guasto che si è verificato nella notte tra il 31 gennaio e il 1 di febbraio. La notizia della riparazione è arrivata nella tarda serata di ieri 1 febbraio.

Ma andiamo per ordine. Proprio l’ultimo giorno di gennaio il Comune di Gualtieri ha provveduto ad effettuare la pulizia dei serbatoi pubblici dell’acqua. Nella notte seguente si è verificata una improvvisa “rottura di un tubo che approvvigiona principalmente la zona Carmine con ripercussioni in tutta la condotta.” così come si legge nell’ordinanza della Sindaca.

Nella giornata di ieri si sono quindi verificate carenze idriche in tutto il territorio gualtierese. Proprio per questo motivo è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici, in quanto non era possibile garantire dei servizi essenziali, proprio a causa della mancanza di acqua.

Chiusura che è stata prorogata per la giornata odierna in via preventiva “al fine di evitare disagi connessi alla mancanza di acqua corrente all’interno degli edifici scolastici ” scrive Santina Bitto nella sua ordinanza.

Ovviamente a rimanere a casa sono anche gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Pier Niceto, che momentaneamente frequentano gli istituti gualtieresi a causa della chiusura dei plessi sanpietresi.

Sulla questione l’Assessora alla Pubblica Istruzione Maria Teresa Parisi ha dichiarato che la scelta di chiudere le scuole anche per la giornata di oggi è stata presa esclusivamente a carattere preventivo. “La decisione di chiudere anche per la giornata di oggi 2 febbraio i plessi scolastici di Gualtieri Sicaminò -dichiara a 98zero Maria Teresa Parisi- è stata dettata dal fatto che fino al tardo pomeriggio di ieri non avevamo certezza sulla tempistica necessaria per riparare l’importante perdita verificatasi nella zona Carmine. Fortunatamente il guasto, in tarda serata, è stato riparato. Ovviamente però non potevamo, già ieri sera, avere la certezza che oggi sarebbe stato tutto a posto in merito al flusso, soprattuto nella parte alta del paese. Per cui, per precauzione, si è deciso di prolungare la chiusura. Nella giornata di oggi si provvederà a verificare anche il corretto funzionamento dei termosifoni nelle scuole e il normale deflusso dell’acqua nei bagni ed in tutte le strutture. Questa operazione permetterà che domani gli studenti rientrino in sicurezza.”