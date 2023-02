La pattese Marika Sette oggi è stata protagonista a “Forum”, la storica trasmissione Mediaset dal format forense di maggior notorietà ed attualmente trasmessa su Canale 5.

Marika ha interpretato il difficile ruolo dell’abusata, dimostrando ottime doti attoriali. Per nulla nuova al piccolo schermo, così telegenica da conquistare la finale di Miss Italia da diciottenne, nel 2019. Una rara bellezza che condivide in parti uguali con la sorella Angela. Gemelle monozigote, solo chi ha con loro particolare confidenza riesce a distinguerle, ed il numero sulla fascia per differenziarle al concorso di bellezza è tornato utile anche ai concittadini pattesi. 38 per Marika, 59 per Angela, entrambe tifatissime da amici e conoscenti ma meritatamente votate da tutta Italia per i loro connotati fortunati.

Mai smesso di calcare passerelle e di posare per brand importanti, sarebbe un peccato del resto celare quel che madre natura di generoso ha riposto in loro, che tengono però ben saldi i piedi al terreno. Tra lavoro e studio, le due sorelle si concedono ogni tanto particolari diversivi, come la partecipazione di Marika a Forum. Bellissimi occhioni blu, capacissima di mantenerli lucidi per meglio calarsi nella parte, la giovane pattese ha difeso i suoi più intimi diritti, interpretando l’omonima ma inventata malcapitata, che da sedicenne sarebbe stata vittima di uno zio, all’epoca dei fatti ventiquattrenne, il quale avrebbe posto in essere atti di abusi quali palpeggiamenti e conseguenti danni morali.

Per aver subìto questo genere di gravi danni, la giudice Simona Napolitani ha riconosciuto al personaggio interpretato da Marika un cospicuo risarcimento. Per seguire la storia articolata e verificare quanto la pattese sia stata brava nel calarsi nella parte, è possibile reperire la puntata su Mediaset Play.