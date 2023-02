Longi – Si rinnova anche quest’anno nel Comune di Longi il tradizionale appuntamento con la Via Crucis Vivente, inserita ormai da anni a pieno titolo all’interno delle manifestazioni della Settimana Santa del paese nebroideo e curata da un gruppo di giovani longesi.

La rappresentazione della Via Crucis, con testi tratti dai 4 Vangeli, si svolgerà Mercoledì 5 Aprile alle ore 21:00 e ripercorrerà le ultime ore della vita terrena di Gesù Nazareno, dall’Ultima Cena, consumata con i discepoli alla vigilia della Passione e preludio della Pasqua stessa, all’agonia nel Getsemani, all’arresto, al processo davanti al sinedrio, alla condanna a morte, fino al compimento dell’estremo sacrificio della croce.

La rievocazione rituale della Passione e Morte di Cristo trasformerà il piccolo borgo montano in un palcoscenico itinerante, grazie alla presenza di numerosi personaggi in costumi d’epoca che, sfilando per le vie cittadine, racconteranno ancora una volta la grande storia della nostra redenzione, in una notte dove il tempo sembra essersi fermato.