Barcellona – La Nuova Azzurra Fenice ha superato 1-0 in casa la Pro Mende, nel recupero della sedicesima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

La formazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha avuto la meglio sugli avversari grazie a un penalty realizzato da Anthony Genovese, nel match che inizialmente doveva essere disputato il 22 Gennaio e che era stato rinviato per impraticabilità di campo.

Il gol decisivo su rigore di Genovese è arrivato al 29′ dopo un fallo, commesso ai danni dello stesso attaccante locale, da parte dell’estremo difensore della Pro Mende La Rosa. La Nuova Azzurra è riuscita a portarsi in vantaggio, nonostante l’inferiorità numerica, in seguito all’espulsione per proteste di Cucè, decretata dal direttore di gara Russo di Acireale. Anche la Pro Mende nella seconda frazione di gioco è rimasta in dieci uomini, per l’espulsione di Longo, questa volta per doppia ammonizione.

La Nuova Azzurra, con questo successo, lascia la penultima posizione in classifica superando la Polisportiva Sant’Alessio e l’Atletico Messina, e stanziandosi a 14 punti; la Pro Mende, invece, rimane al settimo posto con 22 punti. Oggi pomeriggio si è giocato un altro anticipo tra Riposto e Atletico Messina, e l’incontro si è concluso in pareggio 1-1.