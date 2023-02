Torregrotta – A Torregrotta gli ispettori ambientali sono una realtà. Hanno giurato il 31 gennaio le 8 persone che nei mesi scorsi hanno seguito con successo il corso di formazione che gli ha permesso di imparare tutto il necessario per svolgere questo compito.

Dopo l’esame finale, il 31 gennaio è stato il giorno del giuramento avvenuto nell’Aula Consiliare del Comune dii Torregrotta. “Si tratta di un importantissimo risultato per Torregrotta. -dichiara il Vice Sindaco Michele Formica – A Torregrotta così come in tutti i comuni c’è necessità di intensificare i controlli affinchè si effettui una corretta raccolta differenziata. Di certo non possiamo permetterci che un nostro camion torni indietro perchè non ha potuto scaricare l’indifferenziata in discarica a causa del conferimento errato. Gli Ispettori Ambientali Comunali adesso vigileranno e ispezioneranno affinchè la differenziata venga fatta nel modo corretto. Se verrà riscontrato un errore magari la prima volta verrà fatto solo un ammonimento verbale, ma poi scatteranno le sanzioni.”

Per il Vicesindaco infatti, che si è tanto speso affinchè questo progetto andasse in porto, è necessario che Torregrotta raggiunga il 65% di raccolta differenziata, in modo tale che possa ottenere la premiale. Ottenere la premiale infatti si traduce in uno sgravio per i cittadini torresi in materia di tasse.

Gli Ispettori Ambientali Comunali fanno parte di una realtà del luogo, in particolare di FareAmbiente. Infatti, come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, si è voluto dare priorità alle realtà già presenti nel territorio.

Il progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Caselli e dal suo Vice Michele Formica (ne avevamo già parlato qui).