Un Messina mai domo va sotto di due reti in casa del Giugliano, ma riacciuffa il pari con una seconda parte di match giocata in maniera generosa e senza risparmiarsi. Al 38′ il risultato segnava il doppio vantaggio per i campani che hanno disputato un primo tempo a senso unico.

Il vantaggio del Giugliano arriva al 22’ con l’attaccante Salvemini, autore di una bordata dai venti metri che si è insaccata all’incrocio dei pali. E’ il minuto 38 quando i padroni di casa pervengono addirittura al raddoppio con Rondinella che sfrutta un assist di Piovaccari e fa 2-0. I biancoscudati riescono ad andare negli spogliatoi per l’intervallo a svantaggio dimezzato grazie alla rete di Balde che capitalizza un errore difensivo dei campani, sfruttando l’assist di Perez. Si va negli spogliatoi sul 2-1.

Il Messina che entra in campo nella ripresa è più determinato, tonico e vuole pervenire al pareggio. I biancostati ce la mettono tutta e riescono a pervenire al pareggio al 56’ con Berto. Un punto d’oro che consente di allungare ancora la striscia positiva in attesa del match interno di domenica scorsa contro l’Audace Cerignola.

Negli spogliatoi, Mister Raciti non nasconde il rammarico per le distrazioni che hanno portato al doppio svantaggio. “Questa è una squadra che sta crescendo, sono sicuro che miglioreremo ancora, ma dobbiamo lavorare su questi errori e sperare che non avvengano più”.