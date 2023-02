Il Consiglio Comunale di Villafranca Tirrena ha approvato oggi all’unanimità quasi tutti gli argomenti all’ordine del giorno, di natura prevalentemente tecnica.

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il Civico Consesso ha esitato i seguenti adempimenti: la richiesta di classificazione di un immobile sito nella frazione di Calvaruso, ai fini della legge regionale n. 13 del 2015; la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, per l’anno 2023 (atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione); le due varianti di sagoma relative ai lotti facenti parte del piano di lottizzazione “Divieto Nord”. Tutti adempimenti sui quali c’è stata piena convergenza dei consiglieri comunali. Ad essi hanno fatto seguito le discussioni relative ad alcune interrogazioni della minoranza consiliare, alle cui risposte si sono avvicendati gli assessori Angelo Giacobbe (Finanze e Lavori Pubblici) e Gaetano Lamberto (Manutenzione e Decoro Urbano).

Questi gli argomenti trattati: interventi per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Calvaruso; lavori di riqualificazione contro il dissesto idrogeologico di Calvaruso, Santuario Ecce Homo e piazza San Sebastiano; interventi per la potatura degli alberi nelle piazze Zizzo, M. Sergi e Università; manutenzione strada comunale in contrada “Facinedda” e, infine, interruzione del servizio idrico per morosità.

Presente al dibattito consiliare anche il Sindaco, Giuseppe Cavallaro.