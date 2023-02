Ce ne siamo occupati qualche giorno fa e finalmente qualcosa si è mosso. Oggi sono infatti partiti i lavori per ripulire il Lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando dalla sabbia dopo le mareggiate di qualche settimana fa.

Da diversi giorni automobilisti, pedoni, ciclisti ed amanti del jogging lamentavano la presenza sulla litoranea di cumuli di sabbia che erano stati portati dalle recenti mareggiate sulla sede stradale.

Coperti ed inutilizzabili gran parte del marciapiede e la pista ciclabile nel tratto compreso tra gli incroci con Via Umberto e Via del Fanciullo. Grazie all’interessamento di una ditta privata locale chiamata dal Comune ad intervenire, la Eurovega, oggi si sono visti dei mezzi sul Lungomare che hanno così risolto un problema che da troppo tempo ha interessato la zona.

È probabile che la difficoltà del Comune di Capo d’Orlando in ambito economico finanziario, con l’attesa per il piano di riequilibrio finanziario e l’approvazione del bilancio di previsione, non consenta di intervenire per casi del genere in tempi rapidi.

Intanto l’Assessore Carmelo Galipò ringrazia pubblicamente la ditta che chiamata ad intervenire non si è tirata indietro ripulendo il Lungomare e garantendo, così, il suo utilizzo in sicurezza.