In occasione del sesto anniversario della sua elezione episcopale, il vicario generale e tutto il presbiterio della diocesi hanno rivolto al presule i migliori auguri, ringraziandolo per il suo «servizio generoso e instancabile di Padre e Pastore a beneficio dell’intera Comunità Diocesana».

Grande l’attenzione rivolta in questi sei anni dal vescovo agli ambiti pastorali dei giovani e della famiglia, con un approccio “moderno” e lo sguardo teso verso un’epoca globalizzata, multiculturale, mediatica e plurale, che ha profondamente e irrimediabilmente mutato anche il contesto socioculturale della diocesi di Patti e che impone alla chiesa di oggi un confronto costante con nuove emergenze e complessità sociali.

Ma in questi anni lo sguardo di mons. Giombanco è stato particolarmente attento anche nei confronti del mondo della sanità e degli ammalati. Come non ricordare la straordinaria iniziativa di riapertura dell’ex hotel Sacra Famiglia, trasformato in una casa di accoglienza per i familiari dei degenti ricoverati all’ospedale Barone Romeo.

Proprio per volontà di mons. Giombanco, da alcuni anni la struttura edificata in occasione del giubileo del 2000 è tornata a rivivere con uno scopo più che nobile, offrendo riparo e pasti caldi a coloro che, provenienti dagli angoli più remoti della diocesi, hanno esigenza di pernottare a Patti per accudire un loro parente ricoverato al nosocomio di via Mazzini, ma che non hanno le possibilità economiche per sostenere i costi di affitto di una camera o di un appartamento. Un’oasi di ristoro fisico e morale nel deserto dell’indifferenza, il cui l’unico profitto – per dirla con le parole del vescovo – è esclusivamente quello evangelico.

Determinante anche l’azione di solidarietà messa in campo dal presule per fronteggiare la pandemia da Covid-19 attraverso diverse iniziative adottate spesso in sinergia con la Caritas diocesana e volte a sostenere sia le famiglie in difficoltà economica che i presidi sanitari ricadenti nel territorio della diocesi. Su tutte la messa a disposizione gratuita della Basilica Concattedrale di contrada Santo Spirito, i cui ampi saloni parrocchiali sono stati trasformati in hub vaccinale dai vertici dell’Asp di Messina. Un gesto che, al di là della straordinaria sensibilità, conferma un approccio pastorale improntato alla concretezza e sempre attento ai bisogni reali della comunità diocesana.