Galati Mamertino – E’ ripartito da oggi, Mercoledì 1 Febbraio 2023, il servizio di micronido comunale “Coccolandia” di Galati Mamertino, che viene gestito dalla Cooperativa sociale “Kairos”.

Il servizio di micronido è rivolto ai bambini fino a 3 anni, sarà attivo dal Lunedì al Venerdì e sarà garantito per l’intero anno scolastico; “Coccolandia” servirà a creare un ambiente affettivo e relazionale per i più piccoli.

“Si riparte per continuare a “donare” ai bambini l’opportunità di sperimentarsi in un ambiente relazionale ed affettivo che sia al contempo stimolante, protetto e propositivo – dichiarano gli amministratori galatesi -. Valori come il rispetto del prossimo, l’inclusione di ciò che appare diverso e/o differente e la comprensione delle regole per il buon vivere passano dai servizi per l’infanzia.

L’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino, presente alla ripartenza del micronido con il Sindaco Vincenzo Amadore, l’Assessore Andrea Carcione e il capogruppo di maggioranza Giuliana Zingales, nella ferma convinzione che bisogna partire da questa piccola età per formare i grandi cittadini di domani, continua ad investire costantemente nei servizi socio-educativi a favore di tutta la comunità”.