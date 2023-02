Sicilia – Le infiltrazioni umide che hanno fatto irruzione sulla Sicilia nella serata di ieri, determinano cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota.

Sulla zona tirrenica le stesse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Deboli piogge possibili nella parte meridionale dell’Isola. I venti saranno deboli da Sud e ruoteranno a Ponente. Le temperature saranno in diminuzione rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà da quasi calmo a mosso, così come lo Ionio. Canale e Mare di Sicilia saranno invece mossi.