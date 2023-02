La Sindaca di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, è stata eletta nel Consiglio Regionale dell’Anci Sicilia, l’associazione che raggruppa i comuni siciliani. La prima cittadina ha affidato a una breve nota stampa le sue sensazioni.

“Ringrazio tutti i colleghi sindaci per la fiducia accordata nel ricoprire un incarico di prestigio e di responsabilità – commenta Giusi La Galia – C’è la necessità, in questo momento storico così delicato, di mettere i Comuni al centro del processo di crescita economica dei territori. I Sindaci sono riferimento dei cittadini nella risoluzione delle problematiche quotidiane, ma spesso si trovano senza strumenti per dare le risposte attese dalla comunità. Saremo compatti nella rischiesta di potenziare gli investimenti sui territori per migliorare la qualità della vita nei Comuni siciliani”.