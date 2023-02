I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato una coppia di pensionati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un servizio di controllo alla circolazione stradale sulla S.S. 113 è stata l’occasione per i militari, insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente dall’interno dell’autovettura su cui viaggiavano i coniugi, di effettuare una perquisizione, trovando, occultati sui sedili posteriori con alcune coperte, quasi mezzo chilo di hashish e circa 200 grammi di marijuana, nonché più di 1.200 euro in banconote di vario taglio.

L’arresto dei coniugi è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, che ha disposto per entrambi l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il denaro è stato sequestrato come verosimile provento dell’attività illecita, così come la sostanza stupefacente che, previa campionatura, sarà sottoposta alle rituali analisi dal competente laboratorio del Comando Provinciale di Palermo.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.