Carmelino Giunta lascia la carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’annuncio è stato dato dallo stesso diretto interessato attraverso una breve nota stampa.

“Nella giornata odierna ho rassegnato le mie dimissioni da Vice Presidente del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ruolo che la maggioranza d’Aula di Palazzo Longano mi ha affidato sin dall’inizio del mandato amministrativo del Sindaco, avv.Pinuccio Calabrò”, si legge. Le motivazioni sono da ricercarsi in improrogabili impegni professionali “che non mi consentono più -scrive Giunta – di realizzare pienamente come merita l’incarico che fino ad oggi sono stato onorato di espletare”.

La decisione è stata già comunicata al Primo Cittadino e all’Ufficio di Presidenza. “Allo stesso tempo, però, rinnoverò con onore e forza il mio ruolo di Consigliere comunale – assicura ancora Carmelino Giunta – decretato dal voto e dall’appoggio dei tantissimi elettori che hanno riposto in me la propria fiducia, reiterando altresì il mio sostegno all’azione amministrativa del Sindaco e della sua Giunta, all’interno del gruppo politico consiliare di Fratelli d’Italia”.