Dopo 20 anni di stop, domenica 2 aprile, a San Salvatore di Fitalia, ritorna la rappresentazione della Via Crucis vivente.

Una suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Matteo e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche.

I 160 figuranti coinvolti, tra cui nuove famiglie al completo, la presenza di adulti e bambini, che insieme ai pellegrini sfileranno in processione per le vie del paese, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico itinerante, renderanno l’evento ancora più suggestivo.

L’iniziativa è prodotta da Sergio Granata, che insieme a don Placido e alla Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria, sono riusciti a reclutare “gli attori” e cominciare questo percorso che culminerà con la rappresentazione per la Domenica delle Palme.

Soddisfatto il Sindaco Giuseppe Pizzolante. “Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che si stanno impegnando per la buona riuscita dell’evento, che siamo certi toccherà le corde delle emozioni. L’Amministrazione comunale non può che apprezzare e sostenere iniziative come questa, capaci di rinsaldare il legame e il senso di appartenenza di una comunità, attraverso le proprie tradizioni”.

Continuano intanto le prove di attori e figuranti per rendere ancora più suggestiva e scenica una tradizione che ritorna nel centro montano dopo venti anni di assenza.