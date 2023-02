Nonostante gli arresti, le denunce e le segnalazioni i ladri di catalizzatori dalle auto continuano a colpire e lo fanno in pieno giorno.

È successo ieri, nel primo pomeriggio a Capo d’Orlando, all’interno del Residence Santa Lucia, proprio di fronte la caserma dei Carabinieri.

Un residente del complesso abitativo ha subito il furto in un’orario compreso tra le 12.35 e le 15.00. Quando ha cercato di mettere in moto la propria vettura ha fatto l’amara sorpresa.

L’auto, con la marmitta smontata, non era più utilizzabile e non ha potuto fare altro che percorrere qualche metro per presentare denuncia ai Carabinieri.

Soltanto lo scorso 24 novembre erano state arrestate 5 persone, originarie di Palermo, accusate, in diversi comuni della provincia di Messina, quali Patti, Librizzi, Sant’Agata di Militello, Capri Leone e Capo d’Orlando, di 24 furti di catalizzatori di scarico di autovetture.

I furti di catalizzatore delle auto continua ad interessare i criminali per la presenza di metalli preziosi, definiti “nobili”, quali il palladio, il rodio e il platino, in quantitativi variabili da 1 a 15 grammi che, in termini economici, sono altamente quotati nonché facilmente negoziabili in circuiti e mercati paralleli, da loro sistematicamente sottratti attraverso il taglio degli impianti di scarico delle autovetture prese di mira.