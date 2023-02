Capo d’Orlando – Dall’interno del “Castello di Orlando” è fuoriuscito materiale di riporto che ha invaso la scalinata nella sua parte terminale che porta al Santuario, causando danni anche alla struttura.

Il pietrisco, che era stato accatastato all’interno delle mura, dopo i lavori di restauro degli anni ’90 , secondo i progettisti di allora, sarebbe dovuto servire per altri interventi di conservazione che prevedevano proprio l’utilizzo di materiale antropico. A causare lo spostamento del materiale edile sarebbe stata la pioggia degli ultimi giorni.

Dopo oltre 30 anni da quell’ultimo intervento quel materiale rimasto depositato all’interno del “Castello” si è disperso lungo la scalinata causando anche danni all’antica struttura.

Lo spostamento del materiale sembra infatti che sia riuscito ad abbattere, come successo tre anni fa, qualche muro divisorio del Castello e sbriciolando le arcate rimaste ancora in piedi.

Purtroppo la mancata regimentazione delle acque pluviali potrebbe essere stata la causa dello scivolamento del materiale di riporto verso valle trasportato dalla pioggia.

Quanto accaduto nei giorni scorsi dimostra, ancora una volta, lo stato di salute del Monte della Madonna, simbolo della città, che è veramente precario e non lo dimostra solo l’ultima emergenza del maniero. Da quasi tre anni la prima rampa della scalinata è interdetta in parte per una frana.

Il castello di Orlando risale al 1300 ed i Cibo-La Rocca a partire da 1630, su un’idea del Conte Joppolo per ospitare i pellegrini che visitavano la chiesa di Maria Santissima di Capo d’Orlando (eretta nel 1600) lo allargarono lasciando però intatta la torre.

L’accesso al suo interno è vietato da circa 30 anni per volere della Soprintendenza sia per sicurezza pubblica sia per evitare lo sgretolamento delle fragili mura sotto il peso dei visitatori.

Bisogna intervenire e presto per salvare il simbolo della Città di Capo d’Orlando come più volte denunciato da associazioni e cittadini nel silenzio assordate delle istituzioni, prima che sia troppo tardi.