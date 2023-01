Il pm Francesca Bonanzinga ha formulato le richieste di condanna nei confronti dei sei imputati finiti al centro del processo sulla frana di Letojanni, avvenuta il 5 ottobre del 2015 al km 32+700 lungo l’A18.

La Procura contesta a vario titolo ai sei imputati le accuse di disastro ambientale, inadempimento in pubbliche forniture, peculato, falso in atto pubblico, falso del privato e abuso d’ufficio. Ai giudici della sezione penale del tribunale, presieduta da Maria Eugenia Grimaldi, l’accusa ha chiesto la condanna a 7 anni e 10 mesi di reclusione per l’allora direttore generale del Cas Salvatore Pirrone e il responsabile dell’Ufficio tecnico del Cas Gaspare Sceusa, 7 anni per Antonino Spitaleri, geometra che era in quel periodo in servizio al Consorzio; 6 anni e 10 mesi per l’imprenditore Francesco Musumeci, originario di Piedimonte Etneo; 5 anni per l’ingegnere Francesco Crinò e il geologo Giuseppe Torre. È stata chiesta l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” dall’ipotesi di frode nelle pubbliche forniture, che era contestata solo ad alcuni.

Secondo la magistratura i lavori urgenti per sistemare la frana di Letojanni furono pagati in difformità al prezziario Anas e furono eseguiti male, come si palesò nel novembre del 2016 quando a distanza di un anno dalla frana si verificò lo sfondamento della protezione con la caduta di massi e detriti nell’unica corsia a valle che era rimasta aperta al transito. Prossima udienza il 4 aprile, quando potrebbe arrivare anche la sentenza. Per vedere riaperta l’autostrada in quel tratto dovremo aspettare invece l’estate. Almeno questa l’ultima data ipotizzata dopo la ripresa dei lavori annunciata per ieri.